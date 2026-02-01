قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط إحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بهتك عرض والتعدي جنسيًا على شاب من ذوي الإعاقة الذهنية داخل مقابر العتمانية بمركز البداري. وحددت المحكمة جلسة الثاني من دور شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم.

انعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وبأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

وتعود وقائع القضية رقم 3015 لسنة 2025 جنايات البداري إلى بلاغ تقدمت به سيدة تُدعى "منال. ر. ل"، اتهمت فيه كلًا من "محمود. ع. م" (21 عامًا – عامل) و"فارس. ي. ع" باستدراج ابن عمها المجني عليه "عبد الكريم. ا. ل" (27 عامًا – معاق ذهنيًا) إلى المقابر، حيث قام المتهم الأول بالاعتداء عليه جنسيًا، بينما تولى المتهم الثاني تصوير الواقعة ونشر الفيديو عبر موقع "فيس بوك".

وكشفت تحريات النقيب عبد الله أيمن العدوي، معاون مباحث مركز البداري، صحة البلاغ، موضحًا أن المجني عليه يعاني من تأخر عقلي، ويعتاد زيارة قبر والده وري الزراعات المجاورة. وأثناء خروجه من المقابر، استدرجه المتهمان إلى الداخل، حيث قام الأول بطرحه أرضًا ونزع ملابسه والتعدي عليه جنسيًا، فيما حاول المجني عليه المقاومة والاستغاثة، إلا أن المتهم عمد إلى خنقه وكتم أنفاسه. في تلك الأثناء، قام المتهم الثاني بتصوير الواقعة بهاتفه المحمول، قبل أن يلوذا بالفرار عند مشاهدتهما بعض السيدات، تاركين المجني عليه وسط المقابر.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمكنت وحدة مباحث البداري من ضبط المتهم الأول، الذي اعترف تفصيليًا بالواقعة أمام النيابة العامة، والتي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات.