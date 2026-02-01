إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق السويس بالإسماعيلية

أُصيب 11 شخصًا، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس الصحراوي، في نطاق محافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات المتفرقة بين الركاب.

وتلقت هيئة الإسعاف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص ووجود عدد من المصابين، ووجّه الدكتور محمد طنطاوي، مدير هيئة الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية، بالدفع بـ9 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مكان البلاغ، قبل نقلهم إلى مستشفى فايد العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث أكدت مصادر طبية أن الحالات العامة للمصابين مستقرة، ولا توجد إصابات خطيرة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة انقلاب الميكروباص أثناء سيره بالطريق، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وأكدت الجهات المعنية أنه جرى تقديم الرعاية الطبية العاجلة لجميع المصابين، والتأكد من نقلهم بشكل آمن إلى المستشفى، مع خضوعهم للفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية، مشيرة إلى استقرار الحالة العامة للمصابين.