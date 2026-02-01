إعلان

إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق السويس بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

02:37 م 01/02/2026

انقلاب ميكروباص - ارشيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أُصيب 11 شخصًا، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس الصحراوي، في نطاق محافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات المتفرقة بين الركاب.

وتلقت هيئة الإسعاف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص ووجود عدد من المصابين، ووجّه الدكتور محمد طنطاوي، مدير هيئة الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية، بالدفع بـ9 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مكان البلاغ، قبل نقلهم إلى مستشفى فايد العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث أكدت مصادر طبية أن الحالات العامة للمصابين مستقرة، ولا توجد إصابات خطيرة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة انقلاب الميكروباص أثناء سيره بالطريق، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وأكدت الجهات المعنية أنه جرى تقديم الرعاية الطبية العاجلة لجميع المصابين، والتأكد من نقلهم بشكل آمن إلى المستشفى، مع خضوعهم للفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية، مشيرة إلى استقرار الحالة العامة للمصابين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب ميكروباص طريق السويس بالإسماعيلية اصابة اشخاص الإسماعيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)
رياضة محلية

تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)
منع ظهوره إعلاميًا.. "الأعلى للإعلام" يحيل الموسيقار هاني مهنا إلى اتحاد
أخبار مصر

منع ظهوره إعلاميًا.. "الأعلى للإعلام" يحيل الموسيقار هاني مهنا إلى اتحاد
الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
حوادث وقضايا

الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
رغم التراجع الحاد.. خبراء: الذهب ما زال ملاذًا آمنًا على المدى الطويل
اقتصاد

رغم التراجع الحاد.. خبراء: الذهب ما زال ملاذًا آمنًا على المدى الطويل

لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
اقتصاد

لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان