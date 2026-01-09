تناولن جبنة ولانشون.. تسمم 4 فتيات في سكن طالبات بحي الكوثر بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيبت 4 فتيات بحالة تسمم عقب تناولهن طعامًا فاسدًا في سكن طالبات بحي الكوثر شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوصول كل من: "إيمان ب." 20 عامًا، طالبة بالمعهد الفني الصحي وتقيم بمركز البلينا، و"إيمان م." 19 عامًا، طالبة بمعهد الخدمة الاجتماعية، و"أروى م." 18 عامًا، طالبة بمعهد الخدمة الاجتماعية، و"زينب أ." 20 عامًا، من محافظة المنيا، إلى مستشفى سوهاج العام، مصابات بقيء وآلام بالبطن وغثيان، إثر تناول طعام فاسد.

وأوضحت التحريات الأولية أن الفتيات تناولن جبنة ولانشون أثناء تواجدهن بسكن الطالبات التابع لقسم شرطة الكوثر، ما تسبب في شعورهن بالإعياء ونقلن على إثره إلى المستشفى.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.