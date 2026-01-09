الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، جولة ميدانية لمتابعة جاهزية التمركزات وسيارات الطوارئ والمحطات لمواجهة أمطار نوة الفيضة الكبرى.

وتفقد رئيس الشركة خلال الجولة أداء المحطات وفرق التشغيل والصيانة وخطط التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، موجهًا بضرورة استمرار المتابعة اللحظية والتنسيق الكامل بين غرف العمليات والفرق الميدانية.

وأشار رئيس الشركة إلى أن الشركة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، مع الدفع بـ 150 سيارة ومعدة لكسح وشفط تجمعات المياه على مستوى المحافظة، طبقًا لكثافات الأمطار.

وأضاف رئيس الشركة أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ قد تطرأ خلال النوة، مشددًا على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المهنية والحفاظ على كفاءة التشغيل بالمحطات.

وكانت نوة الفيضة الكبرى قد ضربت سواحل الإسكندرية، مصحوبة بهطول أمطار غزيرة، ونشاط ملحوظ في حركة الرياح، مع انخفاض درجات الحرارة، إذ سجلت الصغرى 14 درجة مئوية.