جنوب سيناء تقدم 3.1 مليون خدمة طبية ضمن منظومة الرعاية الصحية - صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة تفقدية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة انتظام سير العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوافدين، وضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة داخل منشآت الهيئة.

وخلال الجولة، تفقد السبكي مستشفى شرم الشيخ الدولي، وتابع سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، واطمأن على جاهزية الفرق الطبية وتوافر الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مؤكدًا أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتقديم رعاية صحية متكاملة تليق بالمواطنين.

كما حرص على متابعة مستوى خدمات السياحة العلاجية بالمستشفى، واستطلع آراء عدد من المرضى الأجانب حول جودة الخدمات الطبية، ومدى رضاهم عن مستوى الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن تطوير السياحة العلاجية يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للهيئة، خاصة بمحافظة جنوب سيناء ذات الطابع السياحي العالمي.

وقال "السبكي": إن المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء قدمت أكثر من 3.1 مليون خدمة طبية وعلاجية منذ بدء تشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من بينها 1.1 مليون خدمة طبية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، مما يعكس حجم الجهد المبذول لتلبية احتياجات المواطنين والوافدين.

وأكد على استمرار العمل على الارتقاء المستمر بجودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي جنوب سيناء، إلى جانب الوافدين الأجانب، في إطار مشروع الهيئة للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، بما يسهم في دعم مكانة مصر كوجهة رائدة للسياحة العلاجية، وتعزيز ثقة المنتفعين في منظومة التأمين الصحي الشامل.