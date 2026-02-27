إعلان

"وقع من فوق الكوبري".. إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

01:05 م 27/02/2026

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالقليوبية

أصيب 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري قها على طريق مصر–الإسكندرية الزراعي في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، ما تسبب في تكدس مروري مؤقت قبل إعادة الحركة لطبيعتها.

بلاغ وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب ميكروباص أعلى كوبري قها، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والمرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

سبب الحادث والإصابات

أفادت المعاينة الأولية بأن سبب الحادث وجود بقايا علبة صفيح على الطريق، ما أدى لفقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة وانقلاب السيارة. وأسفر الحادث عن إصابة 12 من مستقلي الميكروباص بإصابات متفرقة بين كدمات وسحجات وكسور، دون وقوع أي حالات وفاة.

نقل المصابين والرعاية الطبية

تم نقل المصابين إلى مستشفى قها المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، حيث جرى التعامل الفوري مع الحالات مع استمرار متابعة وضعهم الصحي.

إعادة تسيير الحركة والتحقيقات

قامت الأجهزة المعنية برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية للطريق إلى طبيعتها، كما حررت محاضر بالواقعة، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث ميكروباص كوبري قها الطريق الزراعي القليوبية إصابة 12 شخصًا انقلاب سيارة مستشفى قها المركزي تكدس مروري

