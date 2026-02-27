كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أحد الأشخاص وهو يخلع كشافات الإضاءة ويتسبب في تلفيات بعربة قطار أثناء توقفه بإحدى المحطات، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين.

وبالفحص والتحري، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه موظف ومقيم بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

ليلة الرعب في كرداسة.. مهندس يدهس المارة بسيارة عليها علم إسرائيل وسر كراسة خطيرة

وبمواجهته، نفى ارتكاب واقعة سرقة، مؤكدًا أنه خلال استقلاله القطار ومع شدة الزحام اضطر للوقوف على أحد المقاعد، إلا أنه اختل توازنه فحاول التمسك بكشاف الإضاءة خشية السقوط، ما أدى إلى خلعه دون قصد وتسبب في التلفيات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع اتخاذ ما يلزم بشأن التلفيات التي لحقت بعربة القطار.