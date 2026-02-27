القليوبية – أسامة علاء الدين:

أمرت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق الذي اندلع داخل أحد المحال التجارية بشارع الثورة بمدينة التعاون بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك بعد تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وقوع أي خسائر بشرية.

السيطرة على حريق محل بشارع الثورة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب الحريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، التي نجحت في محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المحال والعقارات المجاورة، كما تم تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال. وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

إخماد حريق بدروم فيلا بالعبور

في واقعة ثانية، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شبّ ببدروم فيلا بدائرة قسم العبور، بعد الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، مع منع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، دون تسجيل أي إصابات.

التحقيقات مستمرة لكشف الملابسات

جرى تحرير محضر بالواقعة الثانية، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريقين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار المعمل الجنائي في فحص آثار الحريق لتحديد سبب نشوبه بدقة.