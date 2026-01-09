توقف حركة الملاحة والصيد في البرلس بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، ولحين تحسن الأحوال الجوية.

ويأتي هذا القرار طبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ، تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن بالتعامل الفوري مع تبعات التغيرات المناخية المحتملة، ورفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة هذه الظروف، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

وشدد المحافظ على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي والترع والمصارف، وضمان جاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بالمراكز والمدن، ومراجعة سلامة خطوط الغاز، مع متابعة غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وديوان عام المحافظة، والغرف الفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

ولفت المحافظ إلى المتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني الخاص بالتنبؤ بحالة الطقس والأرصاد الجوية، والذي يتم نشره يوميًا على الصفحة الرسمية للمحافظة.

وفي السياق نفسه، تهيب محافظة كفر الشيخ بالمواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخي الحيطة والحذر، وتجنب استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، واتباع كافة وسائل الأمان، خاصة في المنحنيات، حرصًا على سلامتهم.