بدأت مبكرًا قبل موعدها.. هطول أمطار الفيضة الكبرى على الإسكندرية- صور

الإسكندرية - محمد عامر:

ضربت نوة الفيضة الكبرى سواحل الإسكندرية يصاحبها هطول أمطار غزيرة ونشاط ملحوظ في حركة الرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إذ سجلت الصغرى 14 درجة مئوية.

ورفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية درجة الاستعداد القصوى، ودفعت بفرق طوارئ و150 سيارة ومعدة على مستوى المحافظة طبقًا لكثافات الأمطار، للتعامل مع أي طوارئ قد تطرأ خلال النوة التي بدأت مبكرًا.

- الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن المتوسط

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أصدرت "إنذارًا بحريًا" باضطراب شديد في حركة الملاحة على سواحل البحر المتوسط، اعتبارًا من الثانية فجر اليوم الجمعة وحتى صباح السبت.

وتوقعت الأرصاد الجوية ارتفاع الأمواج إلى ما بين 3.5 و5.5 متر، وسرعة رياح تتراوح بين 50 و70 كم/س، ورياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، مشيرة إلى رصد تكاثر كثيف للسحب المتوسطة والعالية على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

- موعد انتهاء "نوة الفيضة الكبرى"

ويستعرض "مصراوي" كل ما تريد معرفته من معلومات عن "نوة الفيضة الكبرى":

- سميت بهذا الاسم لأن البحر يفيض خلالها وتعلو أمواجه بشكل كبير.

- تهب على الإسكندرية في صورة رياح جنوبية غربية وأمطار شديدة جدًا.

- تبدأ نوة الفيضة الكبرى في النصف الأول من شهر يناير كل عام، بدءًا من يوم 12 يناير، قد تبدأ مبكرًا أو تتأخر يوم أو أكثر.

- تستمر نوة الفيضة الكبرى لمدة 6 أيام.

- موج البحر يرتفع فيها وتتوقف رحلات الصيد وأحيانا الملاحة البحرية أيضا.

- يأتي بعدها نوة "الغطاس" والتي تشهد أمطار أيضا لمدة 3 أيام.