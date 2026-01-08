إعلان

إحالة متهمين بقتل لواء شرطة وزوجته للمفتي.. وأبناؤهما يبكون فرحًا بالقصاص (صور)

كتب : محمود عجمي

06:54 م 08/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    فرحة ممزوجة بالدموع.. أبناء لواء شرطة سابق
  • عرض 6 صورة
    فرحة ممزوجة بالدموع
  • عرض 6 صورة
    أبناء لواء شرطة سابق بعد إحالة المتهمين
  • عرض 6 صورة
    المتهمين داخل المحكمة
  • عرض 6 صورة
    فرحة أبناء لواء شرطة سابق بعد إحالة المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط - محمود عجمي:

أحالت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، أوراق نقاشين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل اللواء محمد محسن علي طه بداري، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات، وزوجته هدى بداري علي حسين، عمدًا مع سبق الإصرار، وحرق منزلهما لإخفاء معالم الجريمة، وحددت المحكمة جلسة الثالث من مارس المقبل للنطق بالحكم.

دموع وفرحة

شهدت القاعة مشهدًا مؤثرًا فور صدور القرار برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، حيث امتزجت دموع أبناء المجني عليهما بالفرحة، وهتفوا "يحيا العدل" ابتهاجًا بالقصاص العادل.

ووجه الأبناء الشكر لهيئة المحكمة لسرعة الفصل في القضية، مشيدين بتحقيقات النيابة العامة ومرافعاتها التي وصفت بـ "التاريخية" وأثبتت تورط المتهمين بالأدلة القاطعة.

غدر وخيانة

كشفت أوراق القضية التي أحالها المستشار تامر القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، تفاصيل الجريمة التي وقعت يوم 26 أكتوبر 2024.

استغل المتهم الأول ناصر عثمان جابر (41 عامًا) عمله كنقاش وثقة اللواء الراحل به، ليخطط مع شريكه عبد العال محمود الشهير بـ "سيد العفريت" (37 عامًا) للسرقة.

استدرج الأول الضحية لخارج المسكن لتمكين شريكه من الدخول، وفور عودته انهالا عليه ضربًا بـ "يد هون" حتى فقد وعيه، ثم ذبحه الثاني بسكين، قبل أن ينفرد بالزوجة في غرفتها وينهي حياتها.

حريق للتمويه

لم يكتفِ المتهمان بالقتل وسرقة المصوغات الذهبية والأموال والهواتف، بل سكبا البنزين في أنحاء الشقة وأضرما النيران لطمس الأدلة قبل الفرار.

ورغم محاولات الدفاع إنكار التهم وطلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين والاطلاع على دفاتر النجدة، واجهت المحكمة المتهمين بأقوال الشهود والتحريات، بالإضافة لحيازتهما سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وسلاحًا أبيض وأدوات اعتداء دون ترخيص، ليصدر القرار بإحالة أوراقهما للمفتي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نيابات جنوب أسيوط محكمة جنايات أسيوط قتل اللواء محمد محسن علي طه النيابة العامة جريمة قتل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

برودة قاسية وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من منخفض قطبي خلال ساعات
أخبار مصر

برودة قاسية وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من منخفض قطبي خلال ساعات
انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بفقرة فنية لفرقة "أيامنا الحلوة"
أخبار مصر

انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بفقرة فنية لفرقة "أيامنا الحلوة"
"كريم" يطلب فسخ زواجه: "سرقت فلوسي وإحنا في شهر العسل"
حوادث وقضايا

"كريم" يطلب فسخ زواجه: "سرقت فلوسي وإحنا في شهر العسل"
لماذا يجب عليك شرب الماء فور استيقاظك؟.. 5 فوائد
نصائح طبية

لماذا يجب عليك شرب الماء فور استيقاظك؟.. 5 فوائد

الرئيس الكولومبي يرد على شائعة اتصاله بترامب خوفًا من مصير مادورو
شئون عربية و دولية

الرئيس الكولومبي يرد على شائعة اتصاله بترامب خوفًا من مصير مادورو

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع
دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية