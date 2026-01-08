إعلان

الإعلان عن 2649 فرصة عمل بـ15 مصنعًا في الشرقية

كتب : ياسمين عزت

02:09 م 08/01/2026

المهندس حازم الأشموني

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن مديرية العمل بالمحافظة وفرت 2649 فرصة عمل داخل 15 مصنعًا وشركة بالقطاع الخاص بمركز فاقوس ومدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وتحسين مستوى معيشتهم.

وأشاد محافظ الشرقية بجهود مديرية العمل في التواصل المستمر مع أصحاب المصانع والشركات لإتاحة فرص عمل مناسبة للشباب، بما يحقق لهم دخلًا ثابتًا ويسهم في توفير حياة كريمة، إلى جانب إتاحة فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية، باعتبارهم عنصرًا أساسيًا وشريكًا فاعلًا في عملية التنمية.

ومن جانبه، أوضح خالد الشيخ، وكيل وزارة العمل بالشرقية، أن الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية قامت بالتنسيق مع عدد من المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلات وقدرات الشباب، مشيرًا إلى أن إجمالي الوظائف المتاحة بلغ 2649 وظيفة في عدد من التخصصات المختلفة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الراغبين في التقدم لشغل هذه الوظائف يمكنهم التوجه إلى مقر مديرية العمل الإدارة العامة لبحوث العمالة بالدور الرابع علوي، برج البريد، بجوار بنك الإسكندرية، خلف مجلس مدينة الزقازيق، للاطلاع على تفاصيل الوظائف المتاحة.

حازم الأشموني الشرقية فرصة عمل

