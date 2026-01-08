كتيبة إعدام بسبب زواج.. المؤبد للمتهم بقتل مواطن في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاشتراك مع 4 آخرين – تمت محاكمتهم- في قتل مواطن طعنًا بالأسلحة البيضاء بمنطقة العامرية.

أصدر الحكم المستشار عبد الحميد مصطفي هندي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عماد حلمي موسي، والمستشار أحمد جلال سعد، والمستشار أحمد فتحي حسن، وسكرتير المحكمة مصطفي محمد قاسم.

ترجع وقائع القضية رقم 10366 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم بورود بلاغ تعدي 5 أشخاص على مواطن ما أدي إلى وفاته.

ووفقًا لأوراق القضية، اشترك المتهم "ع.م.ب"، عاطل، مع 4 آخرين بحيازة طبنجة وأسلحة بيضاء، وبيتوا النية وعقد العزم المصمم على الانتقام من المجني عليه "م.ح.ح" انتقامًا منه لزواجه من طليقة أحدهم.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين أعدوا الأسلحة البيضاء والطبنجة وأرسلوا طفل لاستدراج المجني عليه لمقابلته بزعم تسوية خلافات سابقة بينهم إلا أنه عند حضوره انهالوا على طعنًا بالأسلحة البيضاء بمختلف أنحاء الجسم في الطريق العام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.