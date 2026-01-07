بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، اليوم الأربعاء، أن وفود المهنئين التي حرصت هذه الفترة على زيارة الكنيسة وتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ما هي إلا رسالة حب ومودة تؤكد للعالم أن مصر على قلب رجل واحد، وأن قطبي الأمة، المسلمين والمسيحيين، سيظلون أخوة في كل الأفراح والأحزان على حد سواء.

ووجه القس أرميا فهمي، الشكر باسم الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، لكل القيادات والمسؤولين، ووفود الأحزاب والنواب والقيادات السياسية، والأحياء، ومديريات بورسعيد، ولكل شخص قدم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأضاف: "حتى جيراننا الذين يسكنون في العقارات المحيطة بالكنائس، يزورون الكنيسة في العيد ويقدمون التهنئة لنا، في مشهد يتجلى فيه المحبة والأخوة".

كما وجه المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد الشكر والتقدير للإعلاميين والصحفيين بالمحافظة، الذين يحرصون دومًا على مشاركة الإخوة الأقباط كل عام في ليلة عيد الميلاد، ويقومون بتغطية احتفالات الكنيسة في جميع مناسباتها.