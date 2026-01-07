كشف أثري يؤكد.. "البحيرة" قلعة صناعية قبل 2500 عام -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

حرص الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها، اليوم الأربعاء، مشاركة أطفال وشعب كنيسة الأنبا بيشوي في الكرنفال الضخم الذي أقامته الكنيسة لإدخال البهجة والسعادة على قلوب الجميع للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب كل شعب الكنيسة من كافة الأعمار عن سعادتهم العارمة لحرص مطران بورسعيد وضواحيها على مشاركتهم الاحتفال بالرغم من مسؤولياته وبرنامج الاحتفالات ووفود الزيارات التي تستقبلها الكنيسة للتهنئة بالعيد.

واستقبل الحضور القمص بولا سعد، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمي، والقس بيشوي مجدي، كهنة الكنيسة.

وشهد كرنفال كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد إقبال كبير من الأطفال والشباب الأقباط من كل المراحل العمرية، حيث تضمن الكرنفال وجود ألعاب ضخمة والألعاب إلكترونية مستحدثة شارك فيها كل الأطفال، مثل ألعاب حاسوب التحكم عن بعد في اللعبة، بجانب ألعاب بابجي واقعية وحروب ألوان، وغيرها من الألعاب التي أدخلت السعادة علي قلوب الأطفال.

كما قامت كنيسة الأنبا بيشوي بتنسيق واجهة الكنيسة، وتم وضع بها عربات من الحلوي والشيكولاتة للأطفال بجانب وضع علي يسار الكنيسة ألعاب ضخمة أيضا، أما عن يمين الكنيسة فتم تحديد جزء من الشارع المواجه للكنيسة وتعمل عمل فيه لعبة سباق سيارات بين الأطفال والتي كان لها أكبر أثر من السعادة في نفوسهم.

كما خصص للأطفال الأقل من 5 سنوات لهم غرفة خاصة بهم قاموا فيها باللعب واللهو، وقام فريق منهم بغناء بعد الترانيم المسيحية الخاصة بمولد المسيح والسعادة تملأ وجوههم.

وشمل الكرنفال أيضا مجموعة كبيرة من الألعاب المتنوعة التي تناسب مختلف الأعمار، من بينها الألعاب الإلكترونية، وصيد الأسماك، وكرة السلة، وشلالات التزحلق، والعربات المتصادمة، والموتوسيكلات.

وشهدت الكنيسة أيضًا أركانًا للأنشطة الفنية المتنوعة، منها ورش رسم وتمثيل، إلى جانب تقديم اسكتشات مسرحية دينية خاصة بالأطفال، مما أضفى روحًا ثقافية وتعليمية على الاحتفال.