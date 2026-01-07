محافظ الدقهلية فى كنيسة العذراء: وحدة الصف ركيزة أساسية لاستقرار الوطن

قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد ا.ح. الهيثم عواد المستشار العسكري، ومديري المديريات، وقيادات الأوقاف والأزهر، التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بكنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بمدينة المنصورة.

استقبل المحافظ ومرافقيه نيافة الأنبا أكسيوس أسقف ايبارشية المنصورة وتوابعها.

وأعرب محافظ الدقهلية، عن خالص تهانيه القلبية للإخوة المسيحيين بهذه المناسبة المجيدة، مؤكداً أن أعياد المصريين تمثل دائماً فرصة لتجديد معاني الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين، في نسيج وطني واحد.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك، مشيراً إلى أن وحدة الصف والتماسك المجتمعي هما الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية والبناء في مختلف المجالات، تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف محافظ الدقهلية أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يجسد أسمى معاني المحبة والسلام، ويعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، مؤكداً أن مصر ستظل نموذجاً فريداً في التعايش والتآخي بين جميع أبنائها.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن وحدتنا وغيرتنا على بلدنا يحقق لنا كل ما نتمناه بالتآخي والترابط، مثمنا مشاركة المصريين لأعيادهم سواء مسلمين أو مسيحيين، مؤكدا أننا جميعا مصريين، ووجه رسالة شكر وتقدير لوزارة الداخلية ممثلة في مديرية الأمن ورجال الشرطة على جهودهم الملموسة في حفظ الأمن وتوفير الأمان، كما وجه الشكر للجهاز التنفيذي بجميع مستوياته.