إعلان

أسوان تتزين بروح الإخاء.. المحافظ يهنئ الكنائس الثلاث بعيد الميلاد المجيد- صور

كتب : إيهاب عمران

02:03 م 07/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    المحافظ يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسوان يقدم التهنئة للمطران
  • عرض 6 صورة
    المحافظ والوفد الكرافق مع مطران أسوان
  • عرض 6 صورة
    المحافظ مع راعى الكنيسة
  • عرض 6 صورة
    محافظة أسوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت محافظة أسوان احتفالات عيد الميلاد المجيد في أجواء وطنية مفعمة بالمحبة والتآخي، حيث توافد المسلمون لتهنئة إخوتهم الأقباط بمختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والإنجيلية والكاثوليك، في صورة حضارية تعكس عمق الوحدة الوطنية التي يتميز بها المجتمع الأسواني.

وتقدم اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جموع المهنئين، يرافقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، إلى جانب القيادات التنفيذية، فضلًا عن قيادات الأوقاف والأزهر الشريف.

وكان في استقبال محافظ أسوان والوفد المرافق له بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس، نيافة الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها، وعدد من القساوسة والكهنة، الذين أعربوا عن بالغ شكرهم وتقديرهم للمحافظ، لحرصه الدائم على مشاركتهم الاحتفال وتقديم التهاني في المناسبات الدينية والوطنية، بما يعكس روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد.

وعقب ذلك، توجه محافظ أسوان ومرافقوه لتهنئة طائفة الأقباط الإنجيليين، حيث كان في استقبالهم راعي الكنيسة القس وائل جرجس، ثم استكمل المحافظ جولته بزيارة كنيسة الأقباط الكاثوليك، وكان في استقباله راعي الكنيسة القمص أنطونيوس ذكري، وعدد من القساوسة والكهنة.

وقدم اللواء الدكتور إسماعيل كمال خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن المصريين تجمعهم أواصر المحبة والأخوة، وأنهم نسيج واحد وكتلة متماسكة، وهو النهج الذي يرسخه دائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المناسبات، خاصة خلال تقديمه التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار محافظ أسوان إلى أن مثل هذه المناسبات تعكس قوة وترابط المجتمع المصري، وتؤكد أن أسوان ستظل نموذجًا مشرفًا للتعايش المشترك والوحدة الوطنية الحقيقية، بين مسلميها ومسيحييها، على أرض بلاد الذهب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسوان عيد الميلاد المجيد الكنائس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

امتداد مسير قطار 926 من الإسكندرية إلى سوهاج بدءًا من هذا الموعد
أخبار مصر

امتداد مسير قطار 926 من الإسكندرية إلى سوهاج بدءًا من هذا الموعد
رصيد الذهب في احتياطي النقد الأجنبي لمصر يقفز 71% في 2025 إلى 18.2 مليار
اقتصاد

رصيد الذهب في احتياطي النقد الأجنبي لمصر يقفز 71% في 2025 إلى 18.2 مليار
"جريمة الـ 10 جنيه".. حكاية "محمد" الذي اختار الموت بعد فخ فتاة سيئة السمعة
أخبار المحافظات

"جريمة الـ 10 جنيه".. حكاية "محمد" الذي اختار الموت بعد فخ فتاة سيئة السمعة
قبل رمضان.. أفضل طرق تخزين الطماطم وحمايتها من التلف
نصائح طبية

قبل رمضان.. أفضل طرق تخزين الطماطم وحمايتها من التلف

أرقام جلوس الطلاب المصريين في الخارج 2026
مدارس

أرقام جلوس الطلاب المصريين في الخارج 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل لـ"سلامة الغذاء".. سحب 5 دفعات من ألبان الأطفال بالسوق
مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح