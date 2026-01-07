شهدت محافظة أسوان احتفالات عيد الميلاد المجيد في أجواء وطنية مفعمة بالمحبة والتآخي، حيث توافد المسلمون لتهنئة إخوتهم الأقباط بمختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والإنجيلية والكاثوليك، في صورة حضارية تعكس عمق الوحدة الوطنية التي يتميز بها المجتمع الأسواني.

وتقدم اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جموع المهنئين، يرافقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، إلى جانب القيادات التنفيذية، فضلًا عن قيادات الأوقاف والأزهر الشريف.

وكان في استقبال محافظ أسوان والوفد المرافق له بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس، نيافة الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها، وعدد من القساوسة والكهنة، الذين أعربوا عن بالغ شكرهم وتقديرهم للمحافظ، لحرصه الدائم على مشاركتهم الاحتفال وتقديم التهاني في المناسبات الدينية والوطنية، بما يعكس روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد.

وعقب ذلك، توجه محافظ أسوان ومرافقوه لتهنئة طائفة الأقباط الإنجيليين، حيث كان في استقبالهم راعي الكنيسة القس وائل جرجس، ثم استكمل المحافظ جولته بزيارة كنيسة الأقباط الكاثوليك، وكان في استقباله راعي الكنيسة القمص أنطونيوس ذكري، وعدد من القساوسة والكهنة.

وقدم اللواء الدكتور إسماعيل كمال خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن المصريين تجمعهم أواصر المحبة والأخوة، وأنهم نسيج واحد وكتلة متماسكة، وهو النهج الذي يرسخه دائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المناسبات، خاصة خلال تقديمه التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار محافظ أسوان إلى أن مثل هذه المناسبات تعكس قوة وترابط المجتمع المصري، وتؤكد أن أسوان ستظل نموذجًا مشرفًا للتعايش المشترك والوحدة الوطنية الحقيقية، بين مسلميها ومسيحييها، على أرض بلاد الذهب.