خطة الطوارئ القصوى.. كيف استعدت صحة الأقصر لتأمين عيد الميلاد؟

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولة ميدانية بشارع البحر بإدارة البندر، لمتابعة جاهزية الفرق الطبية وانتظام العمل بها، في إطار تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتنفيذ خطة التأمين الطبي خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة تمركز الفرق الطبية، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من الاستعداد الكامل للتعامل مع أي حالات طارئة، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين طوال فترة الاحتفالات.

وفي إطار تنفيذ خطة التأمين الطبي بالمحافظة، جرى الدفع بفرق طبية بمختلف الإدارات الصحية وفق جدول زمني وأماكن تمركز محددة، حيث تم في إدارة البندر تمركز الفرق صباح يوم 6 يناير بشارع البحر ومساءً أمام كنيسة السيدة العذراء، بينما تمركزت صباح يوم 7 يناير أمام كنيسة الملاك ومساءً أمام كنيسة الأنبا أنطونيوس، وفي إدارة أرمنت تم انتشار الفرق الطبية صباحًا ومساءً يومي 6 و7 يناير أمام كنيسة مارجرجس، فيما شهدت إدارة إسنا تمركز الفرق صباح يوم 6 يناير أمام كنيسة الأم دولاجي ومساءً بالحديقة الدولية، وصباح يوم 7 يناير أمام كنيسة السيدة العذراء مريم ومساءً بمنتزه مسايا.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات الصحية، والالتزام الكامل بتعليمات وزارة الصحة، مشددًا على أهمية التواجد الميداني الفعال للفرق الطبية، لضمان نجاح خطة التأمين الطبي والحفاظ على صحة المواطنين خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد.