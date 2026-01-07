ارتفاع عدد ضحايا حادث دائري المنيا إلى 4 وفيات و15 مصاباً



أسيوط- محمود عجمي:

قدّم اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، التهنئة بعيد الميلاد المجيد لنيافة الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، خلال زيارته لكاتدرائية رئيس الملائكة بحي شرق مدينة أسيوط، في أجواء سادتها روح المحبة والإخاء.

تأتي الزيارة ضمن جولات المحافظ للكنائس والأديرة بمختلف المراكز والأحياء، تأكيدًا لقيم التعايش والمواطنة التي يتميز بها أبناء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الزيارة عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، إلى جانب عدد من رجال الدين الإسلامي، وممثلي الكيانات الشبابية وأندية التطوع والجوالة والجوالات، إذ كان في استقبال الوفد الورود، في مشهد عكس حالة من المحبة والتلاحم الوطني.

خلال زيارته لمطرانية أسيوط، قدّم محافظ أسيوط التهنئة لنيافة الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس وسكرتير المجمع المقدس، ولجميع كهنة وآباء وشعب الإيبارشية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن اعتزازه بمشاركة الإخوة المسيحيين فرحتهم بهذه المناسبة.

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، أن قوة الدولة المصرية تستمد من تماسك نسيجها الوطني، مشيرًا إلى أن العلاقات المتينة بين أبناء الشعب المصري تمثل نموذجًا فريدًا للوحدة الوطنية والتعايش المشترك، وتعكس عمق الروابط الإنسانية والتاريخية التي تجمع المصريين على اختلاف عقائدهم.

ولفت إلى أن أبناء أسيوط يضربون دائمًا أروع الأمثلة في التلاحم والتكاتف والعمل من أجل الصالح العام.

وأضاف أن أبناء الوطن جميعًا ينعمون بقيم المواطنة والمساواة والسلام في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع تعزيز الوحدة الوطنية وبناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة.

وأوضح أن مصر تشهد طفرة تنموية شاملة في مختلف القطاعات، وتسير بخطى ثابتة نحو البناء والتنمية ومواجهة التحديات، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار لمصر وشعبها، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وصراعات.

من جانبه، أعرب الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، عن سعادته بزيارة محافظ أسيوط والوفد المرافق له، وحرصه الدائم على مشاركة المسيحيين احتفالاتهم.

وأكد أن هذه الزيارة تحمل رسالة وطنية مهمة تعكس وحدة الصف الوطني، وتؤكد أن مصر نسيج واحد يجمع أبناءها بالمحبة والسلام.

في سياق متصل، أجرى اللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، جولة تفقدية لخدمات تأمين الكنائس ودور العبادة المسيحية بالمحافظة، تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

عقب اللقاء، نفذت القيادات الأمنية جولة ميدانية لتفقد الأكمنة والتمركزات الأمنية بمحيط الكنائس والأديرة، في إطار تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين احتفالات العيد.

وشملت الجولة متابعة جاهزية القوات ومستوى اليقظة الأمنية، والتأكد من تفعيل إجراءات التفتيش عبر البوابات الإلكترونية.

خلال الجولة، شدد مدير أمن أسيوط على ضرورة التزام الضباط والأفراد بأقصى درجات اليقظة خلال أداء المهام، وتوسيع دائرة الاشتباه، وتحقيق أعلى مستويات التأمين، مع التأكيد على فحص المترددين على الكنائس من خلال البوابات الإلكترونية، وعدم السماح بمرور أي شخص إلا بعد التحقق من هويته، بما يضمن إحكام السيطرة الأمنية.

وتضمنت الخطة تأمين محيط الكنائس والإيبارشيات، وتمشيط المناطق المجاورة، مع تكثيف الإجراءات الوقائية طوال فترة الاحتفالات.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على توفير أجواء آمنة ومستقرة للمواطنين خلال الاحتفالات الدينية، تجسيدًا لقيم الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري.

في السياق ذاته، استكملت كنائس أسيوط من مختلف الطوائف استعداداتها لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد، إذ جرى تزيين المداخل والمخارج وتعليق الزينات، إلى جانب إقامة مجسمات للمغارة التي شهدت ميلاد السيد المسيح، ووضع تماثيل للرعاة والمجوس الذين قدموا الهدايا للطفل يسوع في يوم الميلاد.