القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدر المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تكليفات فورية لمديرية الصحة والسكان والجهات المعنية بتشكيل لجنة عاجلة لإجراء مسح شامل ومراجعة دقيقة لجميع المراكز الطبية والمستشفيات بنطاق المحافظة، للتأكد من صرامة تطبيق اشتراطات الحماية المدنية في كافة المنشآت التي تضم تجمعات بشرية، وذلك كإجراء استباقي لمنع تكرار مأساة حريق مصحة الإدمان بمدينة بنها، الذي أسفر عن وفاة وإصابة 11 شخصًا.

تفاصيل "المبنى السكني"

كشفت المعاينة الأولية وسير التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية ومديرية الصحة أن المصحة المنكوبة تقع داخل عمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق، وتستغل طابقين بمدخل مستقل؛ حيث يضم الدور الأرضي مكتبًا للأطباء وشقة بثلاث غرف للنزلاء وغرفة للمشرفين، ويربطه سلم داخلي بالدور الأول العلوي الذي يحتوي على ثلاث غرف إضافية للإقامة، وهو التخطيط الذي يخضع حاليًا للفحص الفني.

نقطة بداية النيران

أظهرت المعاينة أن الحريق اندلع تحديدًا في الغرفة الخلفية بالدور الأول العلوي، وهي الغرفة التي تضم السلم الواصل بين الطابقين، مما أدى إلى تفحم كامل محتوياتها، وقد انتقلت فرق النيابة الإدارية لموقع الحادث بناءً على تكليف المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، بعد رصد المركز الإعلامي للحادث الذي أودى بحياة عدد من النزلاء وتسبب في خسائر مادية جسيمة.

مراجعة التراخيص والمساءلة

تتولى اللجنة المشكلة حاليًا مراجعة اشتراطات الترخيص الصادر للمنشأة، وتدقيق إجراءات التفتيش السابقة عليها، ومدى توافر متطلبات السلامة والصحة المهنية، وقد شدد المحافظ على سرعة إعداد تقرير تفصيلي مدعم بالمستندات لعرضه على النيابة العامة والإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في أسرع وقت.

اقرأ أيضًا:

