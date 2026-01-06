لحظة خروج جثمان أحد ضحايا حريق مصحة بنها من المشرحة -فيديو وصور

جدران سوداء وأسرّة متفحمة.. 19 صورة ترصد آثار الدمار في مصحة بنها

بالصور- محافظ السويس يفتتح مركزًا متكاملًا للعلاج الطبيعي بحي الجناين

شهد الطريق الزراعي المحلة – المنصورة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، نتيجة السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين إلى طوارئ مستشفى سمنود العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي أمام مدخل قرية الراهبين بدائرة المركز.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة السرية والنظامية إلى موقع الحادث، لمتابعة الموقف والوقوف على ملابساته، كما دفعت هيئة الإسعاف بسيارات لنقل الضحايا إلى المستشفى.

كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة لكشف ظروف وملابسات الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.