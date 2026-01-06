إعلان

بالصور- محافظ السويس يفتتح مركزًا متكاملًا للعلاج الطبيعي بحي الجناين

كتب : حسام الدين أحمد

04:49 م 06/01/2026
    محافظ السويس يفتتح مركز العلاج الطبيعي
    مدير المركز يشرح مكونات الوحدة الجديدة

اللواء الدكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، افتتح مركزًا متكاملًا للعلاج الطبيعي داخل مركز طب أسرة شروق بحي الجناين، في خطوة تستهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

الافتتاح شهد حضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء عارف البركاوي، السكرتير العام المساعد، واللواء هشام همام، رئيس حي الجناين، إلى جانب الدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للشؤون الفنية بهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام الرعاية الأولية.

المركز يضم ثلاثة أقسام متخصصة تشمل قسم الرجال، وقسم السيدات، وقسم الأطفال، ويعمل بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم خدمات العلاج الطبيعي وفق المعايير الطبية المعتمدة.

وأكد محافظ السويس أن إنشاء المركز يأتي ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن سهولة وصول المواطنين للخدمة الطبية بجودة عالية.

وأشار إلى أن المركز يسهم في خدمة أعداد كبيرة من المرضى، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة المشروعات الصحية الهادفة إلى تحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة لأبناء السويس.

محافظ السويس مركز للعلاج الطبيعي مركز طب أسرة حي الجناين

