تعليم جنوب سيناء تشدد على النزاهة ومنع الغش خلال الامتحانات

شدد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، على ضرورة الالتزام بأعلى درجات النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف المراحل التعليمية، مع التأكيد على منع الغش بجميع أشكاله والالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه التوجيهات تأتي تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وخالد عبد الحكم مستشار الوزير لشؤون الامتحانات، وهالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، مع مديري الإدارات التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من القيادات التعليمية، من بينهم عصام رجب مدير التعليم العام، وماجدة السعيد نوار رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية، وأيمن محمد زارع مدير التعليم الخاص، وأميمة عبد المعطي مدير التعليم الابتدائي، ورحاب محمد إبراهيم مدير إدارة التربية الخاصة، وإيهاب الميرغني المشرف العام على امتحانات الشهادة الإعدادية، ومحمد السعيد الحنفي مدير شؤون الطلبة، وعزيزة عبد الفتاح محمد مدير التعليم الثانوي، وسراري ربيع محمد مدير إدارة التعليم المجتمعي، وأم هاشم محمد عامر مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، وأحمد عطية حجاج وكيل إدارة طور سيناء التعليمية.

ووجّه وكيل الوزارة بضرورة المتابعة اليومية للمدارس خلال امتحانات النقل للمرحلة الثانوية، مشيرًا إلى اختيار رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بعناية فائقة، بما يضمن سير الامتحانات في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية، وتحقيق مبدأ العدالة بين جميع الطلاب.