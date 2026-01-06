صحة سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال احتفالات عيد الميلاد

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الصحية بالمحافظة تزامنًا مع احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج.

فرق طبية متكاملة وفرق المبادرات الرئاسية تعمل في محيط الكنائس وأماكن الاحتفالات والمتنزهات وأماكن التجمعات لتقديم الخدمات الطبية العاجلة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، بما يضمن سلامة المواطنين خلال الاحتفالات.

الفرق الصحية تقدّم أيضًا خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، وتنشر الرسائل الإرشادية الهادفة لرفع مستوى الوعي الصحي، مع التأكيد على سبل الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.

مديرية الصحة بسوهاج تعمل على مدار الساعة، وتضع صحة وسلامة المواطنين على رأس أولوياتها، مع تنسيق كامل بين جميع المستشفيات والمنشآت الصحية وغرف الطوارئ لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية خلال فترة الاحتفالات، متمنية للجميع أعيادًا آمنة مليئة بالسلام والمحبة.