إعلان

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي ويؤكد الاستجابة الفورية لطلبات المواطنين

كتب : عمار عبدالواحد

01:38 م 06/01/2026

لقاء المحافظ بالمواطنين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج – عمار عبدالواحد:

اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، عقد اليوم اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر الديوان العام للمحافظة، والذي يُعقد كل يوم ثلاثاء، بحضور وكلاء الوزارات، ورؤساء المديريات الخدمية، وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية المختصة.

اللقاء شهد حضورًا كبيرًا من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث استمع المحافظ إلى شكاوى وطلبات متنوعة، شملت توفير فرص العمل، وطلبات العلاج على نفقة الدولة، والحصول على المساعدات الاجتماعية ومعاشات "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى طلبات ترخيص الأكشاك، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

المحافظ وجّه بسرعة فحص الشكاوى المقدمة، والاستجابة الفورية للطلبات القابلة للتنفيذ، وأحال عددًا من الحالات إلى الجهات المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد اللواء سراج أن الاستجابة لاحتياجات المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على متابعة الشكاوى المحالة بشكل مستمر، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة البت فيها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء عبدالفتاح سراج لقاء محافظ سوهاج بالمواطنين محافظ سوهاج الاستجابة الفورية لطلبات المواطنين بسوهاج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

8 نصائح للتخلص من التهاب وجفاف الحلق في الصباح
نصائح طبية

8 نصائح للتخلص من التهاب وجفاف الحلق في الصباح
تنويه مهم من الكنيسة بشأن حضور قداس العيد بالعاصمة الإدارية
أخبار مصر

تنويه مهم من الكنيسة بشأن حضور قداس العيد بالعاصمة الإدارية
احذرها في الطقس البارد.. 4 أطعمة ومشروبات تضعف مقاومتك لنزلات البرد
نصائح طبية

احذرها في الطقس البارد.. 4 أطعمة ومشروبات تضعف مقاومتك لنزلات البرد
تخطى 51 مليار دولار لأول مرة.. قفزة في احتياطي النقد الأجنبي لمصر
أخبار البنوك

تخطى 51 مليار دولار لأول مرة.. قفزة في احتياطي النقد الأجنبي لمصر
"اتصالات الشيوخ" توصي بحجب "روبلوكس" وتفعيل شرائح إنترنت أبوية
أخبار مصر

"اتصالات الشيوخ" توصي بحجب "روبلوكس" وتفعيل شرائح إنترنت أبوية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث