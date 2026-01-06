سوهاج – عمار عبدالواحد:

اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، عقد اليوم اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر الديوان العام للمحافظة، والذي يُعقد كل يوم ثلاثاء، بحضور وكلاء الوزارات، ورؤساء المديريات الخدمية، وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية المختصة.

اللقاء شهد حضورًا كبيرًا من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث استمع المحافظ إلى شكاوى وطلبات متنوعة، شملت توفير فرص العمل، وطلبات العلاج على نفقة الدولة، والحصول على المساعدات الاجتماعية ومعاشات "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى طلبات ترخيص الأكشاك، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

المحافظ وجّه بسرعة فحص الشكاوى المقدمة، والاستجابة الفورية للطلبات القابلة للتنفيذ، وأحال عددًا من الحالات إلى الجهات المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد اللواء سراج أن الاستجابة لاحتياجات المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على متابعة الشكاوى المحالة بشكل مستمر، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة البت فيها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.