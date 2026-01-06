أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن عام 2025 شهد طفرة غير مسبوقة في تنفيذ واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 17 مليارًا و937 مليون جنيه، وذلك في إطار المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، لافتًا إلى أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وطبقًا لأعلى المواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات والارتقاء بمستوى الخدمات داخل القرى والمراكز.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أنه تلقى تقريرًا من فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، برئاسة المهندس ناجح عبد الرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي، والمهندس صابر عبد الرؤوف، مدير عام الجهاز التنفيذي، تضمن الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم الانتهاء منها خلال عام 2025، حيث جرى الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بعدد 6 قرى بمركز أبنوب بتكلفة 256 مليون جنيه، و10 قرى بمركز منفلوط بتكلفة 362.9 مليون جنيه، و12 قرية بمركز الفتح بتكلفة 647.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى 21 قرية بمركز ديروط بتكلفة مليار و338.7 مليون جنيه، و17 قرية بمركز صدفا بتكلفة 904 ملايين جنيه، و10 قرى بمركز ساحل سليم بتكلفة 590 مليون جنيه، فضلًا عن الانتهاء من توسعات محطتي معالجة صرف صحي البداري وساحل سليم بتكلفة إجمالية بلغت 350 مليون جنيه.

وأضاف محافظ أسيوط أن العمل جارٍ على استكمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يجري تنفيذ مشروعات بعدد 10 قرى بمركز أبنوب بتكلفة مليار و585 مليون جنيه، و9 قرى بمركز الفتح بتكلفة مليار و67 مليون جنيه، و4 قرى بمركز أبوتيج بتكلفة 762 مليون جنيه، إلى جانب 17 قرية بمركز ديروط بتكلفة تصل إلى 4 مليارات و167 مليون جنيه، و10 قرى بمركز منفلوط بتكلفة مليار و828 مليون جنيه. كما تشمل الخطة تنفيذ عدد من محطات المعالجة الكبرى، من بينها محطة جنوب ديروط بتكلفة مليار و200 مليون جنيه، ومحطة شمال ديروط بتكلفة مليار و100 مليون جنيه، ومحطة الحوطا الشرقية بتكلفة 40 مليون جنيه، إلى جانب توسعات محطة الزرابي بأبوتيج بتكلفة 700 مليون جنيه، وتوسعات محطة قدفا والغنايم بتكلفة 470 مليون جنيه، ومحطة العطيات البحرية بتكلفة مليار و93 مليون جنيه، ومحطة عرب الكلابات بتكلفة 320 مليون جنيه، ومحطة بني غالب الجديدة بتكلفة 936 مليون جنيه.

وتابع المحافظ أن الخطة الاستثمارية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي شملت كذلك استكمال عدد من المشروعات بمراكز مختلفة، من بينها تنفيذ مشروعات صرف صحي بعدد 4 قرى بمركز القوصية بتكلفة 450 مليون جنيه، و13 قرية بمركز أسيوط بتكلفة مليار و206 ملايين جنيه، و3 قرى بمركز البداري بتكلفة 112 مليون جنيه، وقريتين بمركز الغنايم بتكلفة 200 مليون جنيه، إلى جانب استكمال توسعات محطتي مياه أبنوب والفتح بتكلفة 120 مليون جنيه، واستكمال شبكات محطة مياه ديروط بتكلفة 580 مليون جنيه.