القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

يواصل "مصراوي" تغطيته الخاصة لواقعة الحريق الذي اشتعل في مصحة لعلاج الإدمان بمركز بنها التابع لمحافظة القليوبية.

فسيطرت حالة من الغموض الممزوج بالمأساة على المشهد في مدينة بنها، عقب الحريق المروع الذي التهم مركزًا لعلاج الإدمان وخلف وراءه 7 جثث "مجهولة الهوية" لم يتمكن ذووهم من التعرف عليها في بداية الواقعة، فضلًا عن 6 مصابين.

وقد فجرت مصادر أمنية مفاجأة مدوية بأن المكان "مرخص" رسميًا ويخضع للمرور الدوري والمتابعة المستمرة من لجنة العلاج الحر بمديرية الصحة.

يرصد "مصراوي" في السطور التالية القصة الكاملة للحادث مدعومة بالفيديو والصور والبث المباشر، من لحظة اشتعال النيران ومحاولات الإنقاذ، وصولًا إلى مفاجآت التحقيقات وقلق الأهالي أمام المستشفيات وغيرها من التفاصيل.

