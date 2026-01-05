إعلان

دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين.. ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث

كتب : أسامة عبدالرحمن

09:43 م 05/01/2026 تعديل في 06/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    غلق مركز علاج الإدمان ببنها
  • عرض 6 صورة
    غلق مركز علاج الإدمان ببنها (3)
  • عرض 6 صورة
    غلق مركز علاج الإدمان ببنها (4)
  • عرض 6 صورة
    غلق مركز علاج الإدمان ببنها (6)
  • عرض 6 صورة
    غلق مركز علاج الإدمان ببنها (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

يواصل "مصراوي" تغطيته الخاصة لواقعة الحريق الذي اشتعل في مصحة لعلاج الإدمان بمركز بنها التابع لمحافظة القليوبية.

فسيطرت حالة من الغموض الممزوج بالمأساة على المشهد في مدينة بنها، عقب الحريق المروع الذي التهم مركزًا لعلاج الإدمان وخلف وراءه 7 جثث "مجهولة الهوية" لم يتمكن ذووهم من التعرف عليها في بداية الواقعة، فضلًا عن 6 مصابين.

وقد فجرت مصادر أمنية مفاجأة مدوية بأن المكان "مرخص" رسميًا ويخضع للمرور الدوري والمتابعة المستمرة من لجنة العلاج الحر بمديرية الصحة.

يرصد "مصراوي" في السطور التالية القصة الكاملة للحادث مدعومة بالفيديو والصور والبث المباشر، من لحظة اشتعال النيران ومحاولات الإنقاذ، وصولًا إلى مفاجآت التحقيقات وقلق الأهالي أمام المستشفيات وغيرها من التفاصيل.

للتعرف على كافة تفاصيل الواقعة اضغط على اللينكات التالية:

مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها- فيديو

بعد حريق و13 متوفيًا ومصابًا.. قرار عاجل بشأن مركز علاج الإدمان ببنها (صور)

سلم مغلق وباب خلفي.. كيف نجا 25 نزيلًا من جحيم "مركز إدمان" بنها؟ (صور)

"قلبي مش مطمّن".. أب يبحث عن نجله المفقود في "جحيم بنها" (صور)

صرخة أب مكلوم في محرقة مصحة بنها: "سلمت ابني للعلاج أخذته جثة"

صرخات وانهيار أهالي "ضحايا المصحة" أمام مشرحة بنها -فيديو وصور

صرحوا لهم بالخروج.. تحسن 3 من مصابي حريق مركز علاج الإدمان في بنها

ننشر التقرير الطبي المبدئي لضحايا حريق مصحة علاج الإدمان ببنها

صرخة "ولعة" وكسر حائط.. شهود يروون قصة "جحيم بنها" (صور)

صحة القليوبية: وفاة 7 وإصابة 11 في حريق مركز علاج الإدمان ببنها

"قلبي مش مطمّن".. أب يبحث عن نجله المفقود في "جحيم بنها" (صور)

مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها- فيديو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز علاج الإدمان حريق مصحة بنها أمن القليوبية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"اتصالات الشيوخ" توصي بحجب "روبلوكس" وتفعيل شرائح إنترنت أبوية
أخبار مصر

"اتصالات الشيوخ" توصي بحجب "روبلوكس" وتفعيل شرائح إنترنت أبوية
موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 وأفضل الأعمال المستحبة فيها.. وأماكن صلي
أخبار

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 وأفضل الأعمال المستحبة فيها.. وأماكن صلي
احذرها في الطقس البارد.. 4 أطعمة ومشروبات تضعف مقاومتك لنزلات البرد
نصائح طبية

احذرها في الطقس البارد.. 4 أطعمة ومشروبات تضعف مقاومتك لنزلات البرد
أب مكلوم في حريق مصحة بنها: «ربنا خد مني اتنين وده التالت.. قلبى مش مستحمل»
أخبار المحافظات

أب مكلوم في حريق مصحة بنها: «ربنا خد مني اتنين وده التالت.. قلبى مش مستحمل»
بسبب الخلافات.. ليفربول يفكر بالإطاحة من آرني سلوت
رياضة عربية وعالمية

بسبب الخلافات.. ليفربول يفكر بالإطاحة من آرني سلوت

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث