زحام في مقاهي السويس لمتابعة مباراة المنتخب بكأس الأمم (صور)

قبطان مصري يظهر بالجلابية الصعيدي في سويسرا.. ما القصة؟ (فيديو وصور)

السويس_ حسام الدين أحمد:

شهدت المقاهي الشعبية في السويس أجواء حماسية مع دقات السادسة مساءا، وانطلاق مباراة منتخب مصر وبنين، في الدور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تشهد منافسات الفرق المتصدرة للمجموعات.

ورغم بث المباراة على القنوات المفتوحة، إلا أن المشجعين لم يتركوا مقعد شاغرا بالمقاهي، وفي ظل درجات الحرارة المنخفضة تابع المشجعين المباراة باهتمام وترقب خاصة مع بداية المباريات الحاسمة في مصير المنتخب المصري بالبطولة، وانتظار حصد كأس البطولة للمرة الثانية.

وشهد مقهى رابطة نادى منتخب السويس حضور واضح لكبار السن وقدامى لاعبي المنتخب والفريق الفني، وكبار المدربين بالمنتخب إذ حرصوا على الجلوس في الصفوف الأولى أمام شاشة العرض.