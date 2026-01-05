وظائف ومساعدات وتمهيد طرق.. حصاد جولة محافظ المنيا بأبوقرقاص

المنيا - جمال محمد:

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتوفير فرصتي عمل لحالتين من الشباب، وصرف مساعدات مالية عاجلة لـ 4 أسر من الأولى بالرعاية بعد فحص حالاتهم عبر التضامن الاجتماعي، وذلك خلال لقائه المفتوح بمواطني قرى شرق مركز أبوقرقاص أثناء جولته الميدانية لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"، مؤكدًا أن المحافظة تضع تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا على رأس أولوياتها.

وعلى صعيد الخدمات العامة، استجاب "كدواني" لمطالب السكان بشأن البنية التحتية، حيث أصدر تعليمات مباشرة بتمهيد طريق "نجع الدك - الشيخ تمي"، بالتوازي مع إنارته بالكامل لرفع مستوى الأمان وتسهيل حركة المواطنين خصوصًا في الفترات الليلية، مشددًا على الجهات التنفيذية بسرعة التنسيق للبدء الفوري في التنفيذ.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن التواجد الميداني ليس خيارًا بل أولوية قصوى للوقوف على الواقع الفعلي للخدمات بعيدًا عن التقارير المكتبية، ومتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لضمان تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة في القرى المستهدفة.