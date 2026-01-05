في ميدان عام.. ماذا فعل محافظ الإسكندرية عندما وجد "عشة بط" وسط الشارع؟-

قنا- عبدالرحمن القرشي:

في مشهد أبهر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ظهر القبطان الصعيدي عبدالفتاح أبوشوك، ابن قرية الترامسة بمحافظة قنا، من سويسرا بعد تكريمه من قِبل إحدى كبرى شركات السياحة العالمية، مرتديًا الجلابية البلدي والعِمّة الصعيدي، ليجسد بفخر الهوية الأصيلة للصعيد في قلب أوروبا.

وقال أبوشوك إنه قضى عمره في مهنة القبطان البحري على متن الفنادق العائمة (نايل كروز)، مؤكدًا أن ظهوره بالزي التقليدي لم يكن صدفة، بل تعبيرًا عن الفخر والانتماء لكل صعيدي.

وأضاف أبوشوك في بث مباشر مع مصراوي: «البعض يظن أن الجلابية الصعيدي زهيدة التكاليف، لكن أجرة الترزي فقط لا تقل عن ألف جنيه، والخامات كلها مستوردة وأسعارها في زيادة مستمرة. الجلابية البلدي فخامة وهيبة وشياكة، والدليل أن طول ما أنا ماشي في سويسرا، الناس كانت تطلب تتصور معي».

وأكد القبطان الصعيدي أن التكريم الذي حظي به في سويسرا يعد تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل بإخلاص وأمانة على رحلات النايل كروز بين المحافظات السياحية، حيث اكتسب خبرة واسعة وعلاقات قوية مع السائحين من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولًا واسعًا لصور القبطان وهو يرتدي الجلابية البلدي والعِمّة الصعيدي، في مشهد أثار إعجاب الجميع، واعتُبر رمزًا للهوية والتراث المصري الأصيل خارج الحدود.

