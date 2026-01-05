رئيس جامعة المنيا يناقش خطط تطوير كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (صور)

في ميدان عام.. ماذا فعل محافظ الإسكندرية عندما وجد "عشة بط" وسط الشارع؟-

المنيا - جمال محمد:

استقبل الأستاذ الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الدكتورة نجوى لطفي مصطفى بدر، رئيسة جامعة إيست لندن - فرع القاهرة وعميدة كلية الحاسبات والمعلومات السابقة بجامعة عين شمس، والدكتورة هالة حلمي زايد، عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي السابقة بجامعة بنها وأمين لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والدكتور محمد سيد قايد، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بني سويف، في إطار حرص جامعة المنيا على تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير مجالات الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وكان في استقبالهم من جانب جامعة المنيا الدكتور عصام حليم، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور وليد مكرم محمد، رئيس قسم نظم المعلومات بالكلية.

وجاءت الزيارة على هامش مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمد عرفة مهدي بكلية الحاسبات والمعلومات، بعنوان: "نظام للتعرف على الأحداث باستخدام أنظمة المهام المتعددة والحوسبة المرنة"، وذلك في سياق دعم جامعة المنيا للبحث العلمي وتشجيع الباحثين على تقديم أطروحات علمية متقدمة تواكب التطورات العالمية في مجالات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتسهم في بناء مجتمع معرفي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور عصام فرحات الأهمية المتزايدة لتخصصات الحاسبات والذكاء الاصطناعي في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، مشيرًا إلى أن جامعة المنيا تولي هذا المجال اهتمامًا خاصًا، لا سيما بعد حصول الجامعة على ترتيب متقدم في تصنيف شنغهاي المرموق، وجاءت كثاني أعلى جامعة على مستوى الجامعات المصرية، ما يعكس قوة الأداء الأكاديمي والبحثي بها.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تسعى حاليًا إلى تطوير كلية الحاسبات والمعلومات لتكون نموذجًا يحتذى به على مستوى الجامعات المصرية، من خلال تحديث البرامج الدراسية، ودعم البحث العلمي، وتوسيع مجالات الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية.

وأشار "فرحات" إلى خطة الجامعة لإنشاء معمل التميز البحثي في الذكاء الاصطناعي، والذي سيخصص لدعم الأبحاث التطبيقية وربط مخرجاتها باحتياجات المجتمع الأكاديمي والصناعي، مع التركيز على التكامل بين تخصصات الحاسبات والتخصصات العلمية المتداخلة.