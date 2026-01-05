إعلان

إقبال سياحي كبير على مقدسات جنوب سيناء مع احتفالات عيد القيامة (صور)

كتب : رضا السيد

03:00 م 05/01/2026
    توفد السائحين على مدينة سانت كاترين
    اقبال سياحي
    زيارة المقدسات الدينية
    زيارة دير سانت كاترين
    وفود سياحية
    وفود من مختلف الجنسيات
    السائحين

شهدت المقدسات السياحية الدينية والتاريخية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، إقبالًا كبيرًا من السائحين من مختلف دول العالم، تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة.

وتوافد آلاف الزوار على مدينة سانت كاترين من دول مثل "باكستان، تنزانيا، روسيا، الصين، تركيا، إسبانيا، بولندا، فرنسا، المجر، التشيك، إنجلترا"، إضافة إلى عدد من الدول العربية مثل "لبنان، المغرب، الأردن"، لزيارة دير سانت كاترين واستكشاف معالمه السياحية، ومنها كنيسة التجلي، وشجرة العليقة، وغرف الجماجم، ومتحف الكنوز، ومكتبة الدير.

وقال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة جاهزة لاستقبال ضيوفها من المصريين والأجانب، وتتكامل الجهود لتقديم صورة مشرفة تعكس رسالة مصر كأرض للسلام والمحبة خلال احتفالات عيد القيامة.

وأضاف المحافظ أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتجهيز المدن بما يليق بمكانة جنوب سيناء كوجهة سياحية عالمية، مع التأكيد على ضرورة الظهور بالمظهر اللائق أمام الزوار والسياح.

وشملت الاستعدادات حزمة من الإجراءات الميدانية المكثفة، منها تكثيف أعمال النظافة ورفع الكفاءة الجمالية في الميادين والشوارع المحيطة بالكنائس، وصيانة شبكات الإنارة العامة، وإعادة دهان المطبات الصناعية، بالإضافة إلى تجهيز أماكن انتظار مخصصة لزوار الكنائس والمصلين لتسهيل وصولهم لأداء الصلوات والقداس.

وأشار المحافظ إلى أن رؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية يتابعون العمل ميدانيًا وعلى مدار الساعة لضمان انتظام سير كافة الخدمات وتقديم تجربة سياحية متميزة للزوار.

احتفالات عيد القيامة مقدسات جنوب سيناء جنوب سيناء مدينة سانت كاترين

