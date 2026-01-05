إقبال سياحي كبير على مقدسات جنوب سيناء مع احتفالات عيد القيامة (صور)

انطلقت بمدينة أسوان فعاليات الدورة الثلاثين من سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، الذي تنظمه وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة أسوان.

يشارك في الدورة 13 فنانًا، منهم 6 فنانين أجانب و7 مصريين، وتستمر فعاليات السمبوزيوم حتى 14 فبراير المقبل.

وقال المهندس أكرم المجدوب، قوميسير عام السمبوزيوم، إن هذا الحدث ظل على مدار ثلاثين عامًا مساحة حقيقية للتلاقي بين خبرات النحاتين من مختلف دول العالم، وعمق التجربة التاريخية في التعامل مع خامة جرانيت أسوان العريقة، بما يتيح ابتكار تعبيرات فنية جديدة تنهل من الماضي وتعيد صياغته برؤية معاصرة.

وأضاف أن السمبوزيوم يشهد خلال السنوات الأخيرة إقبالًا متزايدًا من الفنانين الأجانب، ما يعكس اتساع دائرة الاهتمام الدولي بالحدث وتقدير مكانته بوصفه أحد أهم الملتقيات المتخصصة عالميًا في النحت على الجرانيت.

وأشار المجدوب إلى أن السمبوزيوم يعد رافدًا هامًا لتنشيط السياحة، من خلال مشاركة الأجانب وأعمالهم التي يتم وضعها في المتحف المفتوح بأسوان، ما يتيح للجمهور المحلي والدولي الاستمتاع بالإبداعات الفنية مباشرة.

ويُعد سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت أحد أبرز المشروعات الثقافية المتخصصة في فن النحت على الجرانيت، حيث أسهم منذ انطلاقه في ترسيخ مكانة أسوان كمنصة عالمية للحوار الفني وجسر للتواصل الثقافي بين مصر والعالم.