بالصور- إزالة مسجد الشيخ البغدادي الآيل للسقوط بالبياضية في الأقصر

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، برئاسة عبد الخالق حسين مدني، رئيس المركز، قرار إزالة مسجد الشيخ البغدادي الآيل للسقوط، بعد صدور قرار رسمي من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة، لثبوت خطورته وعدم صلاحيته للترميم.

وجاء تنفيذ الإزالة بناءً على التقارير الفنية والهندسية المعتمدة، وبالتنسيق الكامل مع إدارة الأوقاف بالبياضية والإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، والتي أكدت أن المبنى يشكل خطرًا حقيقيًا على المواطنين ورواد المسجد، مما استوجب التدخل الفوري لإزالة أسباب الخطر، التزامًا بالقانون ومعايير السلامة العامة.

وأكد رئيس المركز أن الإزالة تمت وفق الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين الموقع والحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين أثناء التنفيذ.

وفي سياق متصل، تم رفع التراكمات والمخلفات من مصرف ترعة الحبيل بالبياضية، بمعرفة المختصين بقطاع الري، في إطار الحفاظ على كفاءة المجاري المائية وضمان انسيابية المياه، ومنع أي اختناقات قد تؤثر على الأراضي الزراعية أو البيئة المحيطة.

وتهيب الوحدة المحلية بالمواطنين بعدم إلقاء المخلفات مرة أخرى بالمصرف أو أي مجرى مائي، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابع رئيس المركز أعمال قص وتهذيب الأشجار بعدد من شوارع المدينة، بهدف تحسين المظهر الحضاري والحفاظ على سلامة المواطنين، ومنع أي أخطار ناتجة عن تداخل الأشجار مع أعمدة الإنارة أو خطوط المرافق.

وفي إطار رفع كفاءة الخدمات العامة، تفقد رئيس المركز أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة مجمع المصالح الحكومية بمنطقة رواج، وأعمال تركيب كشك كهرباء جديد بنجع عوض الله بقرية الحبيل، بحضور مدير إدارة الكهرباء بالبياضية المهندس أحمد نادي، وذلك لدعم البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين.

كما تابع عبد الخالق حسين أعمال إنشاء مصلى بديوان عام المركز لخدمة العاملين والمترددين، بما يهيئ بيئة عمل مناسبة تراعي الجوانب الخدمية والإنسانية.