تعليم جنوب سيناء يشدد على الانضباط خلال امتحانات النقل (صور)

أكد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، على ضرورة منع دخول الهواتف المحمولة إلى لجان امتحانات النقل بجميع المراحل التعليمية، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لسير الامتحانات، بما يضمن النزاهة والانضباط.

وأوضح وكيل الوزارة أن الكتابة في أوراق الإجابة تكون بالأقلام الجافة فقط، مع منع استخدام المزيل "الكوركتور" أو أي ألوان أخرى داخل كراسات الإجابة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها وكيل الوزارة اليوم الإثنين لعدد من المدارس التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، شملت مدرسة الثانوية التجارية بنات، ومدرسة وطه حسين الابتدائية، والمدرسة الثانوية التجارية بنين، لمتابعة انتظام العملية الامتحانية والتأكد من الالتزام بالتعليمات.

كما وجّه وكيل الوزارة بضرورة حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، والتعامل بكل حزم مع حالات الغش وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، إلى جانب التأكيد على التصحيح أولًا بأول ورصد الدرجات بشكل مستمر حتى انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة، بما يحقق مصلحة الطلاب ويضمن الدقة والشفافية في النتائج.