صحة المنيا: 80 ألف مستفيد من 85 قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" خلال 2025

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تقديم خدمات طبية مجانية وشاملة لأكثر من 80 ألف مواطن، وذلك من خلال تنفيذ 85 قافلة طبية علاجية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خلال عام 2025، في إطار دعم المنظومة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح بيان المديرية أن القوافل الطبية التي تم تنفيذها بعدد من قرى المحافظة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لعدد 81,609 مواطنين، شملت الفحوصات والتحاليل الطبية وصرف الأدوية بالمجان، إلى جانب تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية متقدمة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال العلاج.

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء عادل، مسؤول القوافل الطبية بالمديرية، أن القوافل قدمت خدمات علاجية في مختلف التخصصات، حيث تم توقيع الكشف على 14,008 حالات باطنة، و17,935 حالة جراحة، و22,491 حالة أطفال، و4,759 حالة نساء، و1,057 حالة تنظيم أسرة، بالإضافة إلى التعامل مع 10,532 حالة جلدية، و3,685 حالة أسنان، و144 حالة مسالك بولية، و1,140 حالة عظام، و2,756 حالة أنف وأذن، و1,435 حالة رمد، و1,566 حالة أمراض قلب، و121 حالة أمراض صدرية.

وأضافت أن القوافل شملت أيضًا إجراء 10,760 تحليلاً طبيًا، و750 حالة موجات صوتية، و620 حالة أشعة عادية، إلى جانب الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ6,845 مترددًا، وتحويل 545 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، وتنفيذ 8,595 ندوة تثقيف صحي، فضلًا عن إجراء 411 حالة خلع أسنان.

وأكدت مديرية الصحة بالمنيا أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة لتعزيز الخدمات الصحية المجانية، وتحقيق العدالة الصحية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ورؤية الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.