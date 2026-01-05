بدء توصيل المرافق لاستاد النادي المصري الجديد في بورسعيد (صور)

حصاد 2025 في أسيوط.. طفرة غير مسبوقة في مشروعات الطرق والكباري

بدأت، اليوم الإثنين، أعمال توصيل المرافق الأساسية لاستاد النادي المصري الجديد بمحافظة بورسعيد، في إطار الخطوات التنفيذية المكثفة لاستكمال المشروع القومي، وفق توجيهات القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية ودعم الأندية الجماهيرية.

ويأتي ذلك بمتابعة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، حيث تابع محمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة، ميدانيًا سير أعمال توصيل المرافق، في حين وجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة الفنية.

ويحظى مشروع استاد النادي المصري باهتمام بالغ من رئيس الجمهورية، نظرًا لما يمثله من قيمة رياضية وجماهيرية كبرى لأبناء بورسعيد، ودوره في دعم الحركة الرياضية والشبابية واحتضان الفعاليات الرياضية الكبرى مستقبلاً.

ويُعد استاد النادي المصري الجديد أحد المشروعات الرياضية العملاقة التي تشهدها محافظة بورسعيد، ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير المنشآت الرياضية، بما يسهم في توفير بيئة رياضية متكاملة تليق بتاريخ النادي المصري العريق وجماهيره العظيمة.