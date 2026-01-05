قرر قاضي المعارضات بمحكمة إطسا الجزئية بمحافظة الفيوم، حبس مشرف الألعاب المسؤول عن حادث وفاة تلميذ عمره 15 عامًا، وإصابة زميله بكسور، والإفراج عن صاحب الملهى بكفالة 5 آلاف جنيه.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة مركز إطسا، بمصرع التلميذ (م.ص.أ) – 15 عامًا – تلميذ بمدرسة الفتح للتعليم الأساسي بقرية تطون، وإصابة زميله (محمود أ.خ) – 12 عامًا – بنفس المدرسة.

وكشفت التحريات، التي قادها المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث مركز شرطة إطسا، تحت إشراف اللواء حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن التلميذين كانا يلهوان على أرجوحة "الفنجان" الدوار، وأثناء محاولة الدوران بها، سقطا على الأرض، ما أسفر عن وفاة الأول وإصابة الآخر بكسور في اليد اليمنى والرأس.

وألقت أجهزة الأمن القبض على مشرف الألعاب وصاحب الملهى المؤجر لمركز شباب المدينة، وأحيل المتهمان لنيابة مركز إطسا التي أصدرت قرارها السابق.

وفي الجانب التعليمي، أحال الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، المسئولين بمدرسة التلميذين للتحقيق بسبب الإهمال في رعايتهما وتركهما بعيدًا عن المكان المخصص لهما لحضور المحاضرات المجانية الخاصة بتلاميذ الإعدادي.