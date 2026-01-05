إعلان

محافظ جنوب سيناء يشارك الطائفة الإنجيلية احتفالات عيد الميلاد المجيد (صور)

كتب : رضا السيد

10:26 ص 05/01/2026
شارك الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في احتفالية الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والتي أُقيمت بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بالقاهرة، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، إلى جانب محافظي القاهرة والقليوبية، وعدد من نواب المحافظين، وكبار رجال الدولة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونخبة من الشخصيات العامة.

وقدم محافظ جنوب سيناء التهنئة إلى الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات وأبناء الطائفة الإنجيلية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن خالص تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بمزيد من الخير والسلام والمحبة.

وأكد المحافظ خلال مشاركته أن هذه الاحتفالات تعكس روح الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب المصري، مشددًا على أن قيم المحبة والتسامح والتعايش المشترك تمثل ركيزة أساسية في بناء الوطن ودعم استقراره.

وتضمن برنامج الاحتفالية عددًا من الترانيم الروحية والوطنية، إلى جانب كلمات لكل من راعي كنيسة قصر الدوبارة ورئيس الطائفة الإنجيلية، والتي أكدت جميعها على معاني الأخوة الإنسانية، والتعايش المشترك، وترسيخ قيم السلام والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.

محافظ جنوب سيناء الطائفة الإنجيلية احتفالات عيد الميلاد

