فريق طبي بسوهاج الجامعي ينقذ شابًا من بتر دائم في إبهام اليد

نجح فريق طبي متخصص بوحدة الجراحات الميكروسكوبية بمستشفى جامعة سوهاج في إنقاذ شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، تعرّض لبتر كامل في إصبع الإبهام لليد اليمنى، وقطع كامل بالشرايين والأوردة، إثر اعتداء عليه بسلاح أبيض "ساطور".

وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن هذا النجاح يعكس ما تمتلكه مستشفيات الجامعة من كوادر طبية متميزة وتجهيزات حديثة، وقدرتها على التعامل مع أدق وأصعب الحالات الطارئة، مشيدًا بسرعة الاستجابة والتدخل الجراحي الفوري، الذي كان له دور حاسم في إنقاذ الإصبع المصاب وإعادة وظيفته الحيوية.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الفريق الطبي نجح في إعادة زرع إصبع الإبهام باستخدام جراحة ميكروسكوبية دقيقة استغرقت نحو 6 ساعات، تم خلالها توصيل الشرايين والأوردة والأعصاب المغذية للإصبع، فضلًا عن تثبيت عظامه باستخدام أسلاك معدنية، ما أسهم في استعادة الدورة الدموية واستقرار الحالة.

وأشار الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن العملية تُعد من الجراحات الدقيقة والمعقدة التي تتطلب مهارة عالية وتكاملًا بين مختلف الفرق الطبية، مؤكدًا حرص المستشفيات الجامعية على توفير الدعم الكامل لإنجاح مثل هذه التدخلات الجراحية المتقدمة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور ياسر عثمان، مدير وحدة الجراحات الميكروسكوبية، أن الشرايين والأوردة والأعصاب استعادت وظائفها الحيوية، وأن حالة المريض مستقرة دون مضاعفات، مع استمرار المتابعة الطبية لضمان التعافي الكامل.

وضم الفريق الطبي من وحدة الجراحات الميكروسكوبية: الدكتور محمود عبدالمولى (مدرس مساعد)، والدكتور عبدالله بكري، والدكتور أحمد عيد، والدكتور زياد عصام (أطباء مقيمون)، ومن قسم التخدير: الدكتور أحمد أحمد عزمي (مدرس مساعد)، والدكتور أحمد سمير (طبيب مقيم)، إلى جانب فريق التمريض: مستر محمد طه ومستر محمد السيد.