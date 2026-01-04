بعد وفاة مسن وإصابة طفل.. حملة لتحصين كلاب الشوارع ببورسعيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، حملة ميدانية مكبرة تستهدف تحصين كلاب الشوارع ضد مرض السعار، وذلك استجابة فورية لشكاوى المواطنين المتصاعدة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، ضمن استراتيجية "مصر خالية من السعار" ورؤية التنمية المستدامة 2030.

مواجهة في "بؤر" الانتشار

بدأت الفرق البيطرية أعمالها بشكل مكثف في منطقة عمر بن عبد العزيز بنطاق حي الزهور، حيث تمكنت من تطعيم أعداد كبيرة من الكلاب الضالة في الشوارع.

وأكدت المديرية أن هذه التحركات ليست مؤقتة، بل ستستمر بوتيرة منتظمة خلال الفترة المقبلة للحد من خطورة هذه الظاهرة، والحفاظ على أرواح المواطنين، فضلًا عن حماية المظهر الحضاري لشوارع وميادين المحافظة.

ضحايا "أنياب" الشوارع

تأتي هذه التحركات الرسمية على خلفية وقائع مأساوية شهدتها المحافظة مؤخرًا، حيث تعرض الطفل آدم محمد مصطفى لهجوم شرس من كلب ضال بمحيط مسكنه، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة في اليد اليسرى وصلت إلى حد أن الكلب أكل أجزاءً من ذراعه.

وفي حادثة أشد إيلامًا، توفي محمود عباس محمد (75 عامًا) متأثرًا بإصاباته عقب هجوم شنه قرابة 6 كلاب ضالة عليه بالقرب من قصر ثقافة بورسعيد.

ولم تقتصر الهجمات على ذلك، بل طالت الرموز الدينية، حيث أعلن القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، عن تعرضه للعقر في ساقه اليمنى أثناء سيره في شوارع المدينة.

حلول جذرية للإيواء

وفي سياق متصل للسيطرة على الأزمة، صدق المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء محب حبشي، على تخصيص قطعتي أرض لإنشاء "شلترين" (مراكز إيواء) مخصصين لتجميع الكلاب الضالة، كحل مستدام يضمن إبعاد الخطر عن المناطق السكنية مع التعامل العلمي مع الحيوانات.