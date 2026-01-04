لم تعد الكلاب الضالة مشهدًا عابرًا في شوارع المحافظات، بل تحولت إلى خطر حقيقي يطارد المواطنين يوميًا، ناشرًا الخوف والقلق بين الأسر، خاصة مع تكرار حوادث الاعتداء التي طالت أطفالًا وكبار سن، وسط مطالبات متزايدة بتحرك عاجل وحاسم يضع حدًا لهذه الظاهرة التي تهدد السلامة العامة.

- بورسعيد في قلب الأزمة

تتواصل وقائع اعتداء الكلاب الضالة على المواطنين في عدد من المحافظات، وعلى رأسها محافظة بورسعيد، حيث شهدت شوارع المدينة، اليوم الأحد، حوادث جديدة، رغم إعلان اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اتخاذ إجراءات لمواجهة الانتشار المتزايد للكلاب الضالة وما تسببه من حالة ذعر بين المواطنين.

- طفل ضحية هجوم الكلاب الضالة بمنطقة الإسراء

وشهدت منطقة الإسراء واقعة مؤلمة، بعدما تعرض طفل لهجوم من كلب ضال بمحيط محل سكنه، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة في ذراعه اليسرى، استدعت نقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهو ما أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- وفاة مسن بعد هجوم كلاب ضالة

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الوقائع المشابهة، حيث أعلنت أسرة مواطن مسن يبلغ من العمر 75 عامًا أن وفاته جاءت متأثرًا بإصابته، عقب تعرضه لهجوم من عدد من الكلاب الضالة بالقرب من قصر ثقافة بورسعيد.

- شخصيات عامة ضمن الضحايا

كما تعرض القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، لإصابة في ساقه، إثر عقر كلب ضال أثناء سيره بأحد شوارع المحافظة، ما أعاد تسليط الضوء على خطورة تفاقم الأزمة.

- تحركات رسمية لمواجهة الظاهرة

وفي إطار مواجهة الأزمة، صدّق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد على تخصيص قطعتَي أرض لإقامة ملجأين (شِلتر) لإيواء الكلاب الضالة، على أن يتم تجهيزهما وفق الاشتراطات البيطرية والصحية، وبما يضمن التعامل الإنساني مع الحيوانات، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة.

- سوهاج.. أطفال ضحايا هجوم مفاجئ

وفي واقعة مشابهة، أصيب أربعة أطفال بعقر كلب ضال أثناء لهوهم بالشارع في قرية الكولة التابعة لمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج.

- نقل المصابين والتحقيق في الواقعة

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا من مستشفى أخميم المركزي بوصول الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وتسعة أعوام، مصابين بإصابات متفرقة نتيجة الاعتداء، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

- أزمة تتطلب حسمًا عاجلًا

وتبقى أزمة الكلاب الضالة واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الشارع المصري، في ظل تكرار الحوادث وسقوط ضحايا، ما يستدعي تحركًا سريعًا وفعّالًا يجمع بين الحلول الإنسانية والوقائية، حفاظًا على أرواح المواطنين وضمانًا للأمن المجتمعي.