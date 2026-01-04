الأمن يفحص فيديو صادم لسرقة شاب تحت تهديد السلاح في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لفحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة توقيف شاب كان يستقل دراجة نارية من قِبل عدد من الأشخاص الملثمين، أحدهم يحمل سلاحًا ناريًا، وذلك بمنطقة المرجوشي بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

ويُبين الفيديو قيام المتهمين بمحاصرة الشاب وتهديده بالسلاح لإرهابه، قبل الاستيلاء على متعلقاته عنوة، في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي، ودفع الأجهزة الأمنية للتحرك السريع لكشف ملابسات الحادث.

وأكدت مصادر أمنية، أن فرق البحث الجنائي تواصل تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة، إلى جانب سماع أقوال الشهود، في إطار جهود مكثفة لتحديد هوية الجناة وضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة في أقرب وقت.