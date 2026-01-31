كتب- محمود الطوخي

حذّر الجيش الأمريكي إيران من أنه لن يتسامح مع "أي سلوك غير آمن وغير مهني" يحيط بالقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، تزامنا مع استعداد طهران لإجراء مناورات بحرية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان، أن الحرس الثوري الإيراني يستعد لبدء مناورات عسكرية لمدة يومين اعتبارا من يوم غد الأحد.

ويأتي هذا التحذير عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع توجه "أسطول ضخم" إلى إيران بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن".

وذكرت "سنتكوم" في بيان: "تعترف القوات الأمريكية بحق إيران في العمل بشكل احترافي في المجال الجوي والمياه الدولية، لكن أي سلوك غير آمن بالقرب من القوات الأمريكية أو الشركاء الإقليميين أو السفن التجارية يزيد من مخاطر الاصطدام والتصعيد".

وأكدت "سنتكوم"، أنها ستضمن سلامة أفرادها وسفنها وطائراتها، محذرة من أنها لن تتسامح مع أعمال الحرس الثوري التي تشمل التحليق المسلح على ارتفاع منخفض فوق الأصول الأمريكية، أو اقتراب الزوارق السريعة في مسار تصادمي، أو توجيه الأسلحة نحو القوات.

وشدد البيان، على أن الجيش الأمريكي يمتلك "القوة الأكثر تدريبا وفتكا في العالم"، داعيا الحرس الثوري إلى الالتزام بالمعايير الدولية في مضيق هرمز، الذي وصفته بأنه ممر تجاري أساسي يعبره قرابة 100 سفينة تجارية يوميا.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن الوزارة ستكون "مستعدة لتقديم كل ما يتوقعه الرئيس" في أعقاب التحذيرات الموجهة لإيران بشأن برنامجها النووي.