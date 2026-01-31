إعلان

حريق منزل ينهي حياة فران أربعيني في الحي القبلي بشبين الكوم

كتب : مصراوي

06:37 م 31/01/2026

أرشيفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي رجل مصرعه اليوم السبت، إثر حريق اندلع داخل منزل بالحي القبلي في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث فارق الحياة متأثرًا بإصابته، ونُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المنازل بدائرة بندر شبين الكوم، وانتقلت القوة المختصة إلى موقع البلاغ، وباشرت إجراءات الفحص والمعاينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال أهالي المتوفى، إن الضحية يُدعى "رضا.ع.م.ا" ويبلغ من العمر 43 عامًا، ويعمل فرانًا، وكان يقيم بمفرده خلال الفترة الأخيرة بعد انفصاله عن زوجته، وله ابنة واحدة متزوجة بإحدى قرى مركز شبين الكوم.

حريق منزل مصرع شخص شبين الكوم المنوفية

