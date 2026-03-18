إعلان

الصحة العالمية: مقتل أكثر من 2300 مدني في حرب الشرق الأوسط

كتب : د ب أ

08:01 م 18/03/2026

منظمة الصحة العالمية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 2300 مدني لقوا حتفهم في الحرب الراهنة في الشرق الأوسط.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي في جنيف إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 1400 حالة وفاة في إيران ونحو 900 حالة وفاة في لبنان و20 في إسرائيل.

وأضاف أن آلاف الأشخاص في الدول الثلاث أصيبوا.

كما أعرب تيدروس عن قلقه البالغ إزاء عشرات الهجمات على المرافق الصحية والطواقم الطبية في المنطقة.

وأضاف أن "الهجمات على مرافق الرعاية الصحية تعد انتهاكا للقانون الدولي".

وحتى الآن، تحققت منظمة الصحة العالمية من 28 هجوما من هذا النوع في لبنان، أسفرت عن 30 قتيلا و25 مصابا، و20 هجوما من هذا النوع في إيران منذ بداية الحرب، أسفرت عن 9 قتلى.

وفي إسرائيل، وقع هجومان على نظام الرعاية الصحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية الشرق الأوسط الحرب على إيران الهجمات الإيرانية الهجوم على إيران

أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف سر فيديو الشاب العاري في شبرا الخيمة
أخبار المحافظات

العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
جنة الصائم

أول تعليق من المرشد الإيراني على اغتيال لاريجاني
شئون عربية و دولية

"مجاملة فجة".. خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن عقوبات محتملة على الكاف
رياضة عربية وعالمية

بعد استهدافها.. مخاوف من تسرب إشعاعي في محطة بوشهر النووية
شئون عربية و دولية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

