إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بقرية الميمون في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

06:47 م 18/03/2026

مشاجرة أرشفية

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة، في مشاجرة بالطوب والعصي بين عدد من الأهالي بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطي شمال محافظة بني سويف.


تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بالطوب والعصي بين عدد من الأهالي بقرية الميمون بدائرة مركز الواسطى، فجرى الدفع بسيارات الإسعاف مصحوبة بقوات الشرطة إلى موقع الحادث.

تفاصيل الإصابات

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من: "أيمن م. ع." (29 عامًا): "بركات ع. م." (48 عامًا): "راضي م. ط." (45 عامًا)، "زياد ب. ع." (20 عامًا)، "شيماء أ. ت." (20 عامًا)، "زياد ر. م." (16 عامًا) وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطي المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وبيان أسباب المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين.

مشاجرة الميمون بني سويف إصابة 6 أشخاص مشاجرة بالأسلحة البيضاء مستشفى الواسطي المركزي أخبار بني سويف حوادث اليوم الواسطي

