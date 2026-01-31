لليوم الرابع على التوالي.. استمرار البحث عن جثمان طفل غرق في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تواصل قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع عدد من المتطوعين والأهالي، جهودها المكثفة لليوم الرابع على التوالي، للبحث عن جثمان طفل لقي مصرعه غرقًا، الأربعاء الماضي، في مياه ترعة الرياح البحيري بدائرة مركز كوم حمادة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى محاولة الطفل استعادة كرة سقطت في مياه ترعة الرياح البحيري بقرية الصواف، إلا أن قدمه زلّت أثناء ذلك، ما أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه في المياه، حيث جرفه التيار.

وعقب تلقي مركز شرطة كوم حمادة بلاغًا بالواقعة، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، يرافقها سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث. وبالفحص تبين أن الطفل عبد الرحمن محمد عوض، 11 سنة، ومقيم بقرية الصواف، سقط في مياه الترعة أثناء محاولته استعادة الكرة، ولقي مصرعه غرقًا لعدم إجادته السباحة.

ولا تزال أعمال البحث جارية عن الجثمان بمياه ترعة الرياح البحيري، بمشاركة قوات الإنقاذ النهري والأهالي، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.