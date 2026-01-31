5 أسباب تفسر نقص رصيد عداد الكهرباء "أبو كارت" رغم ثبات الاستهلاك

كتب- محمد صلاح:

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في منشور على "فيسبوك"، 5 آليات تجعل المشترك يشعر بنقص في رصيد شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع، الذي يتم شحنه عبر الكروت، رغم ثبات الاستهلاك، لافتةً إلى أن ذلك يعود غالبًا إلى آلية عمل العداد والرسوم المقررة قانونًا، وهي كالتالي:

أولًا: خصم فرق الشريحة:

- يُعد السبب الأكثر شيوعًا؛ حيث يقوم العداد بخصم مبالغ مالية بأثر رجعي عند انتقالك من شريحة إلى أخرى أعلى.

- عند الانتقال إلى الشريحة الثالثة (تخطي 100 كيلو): يتم خصم حوالي 26 جنيهًا (22 جنيهًا فرق سعر الشريحة + 4 جنيهات فرق خدمة عملاء).

- عند الانتقال إلى الشريحة السادسة (تخطي 650 كيلو): يتم خصم حوالي 378 جنيهًا؛ لأن النظام يلغي الدعم عن الـ650 كيلو الأولى ويحاسبها بسعر الشريحة السادسة (2.10 جنيه) بدلًا من الأسعار المدعمة.

- عند الانتقال إلى الشريحة السابعة (تخطي 1000 كيلو): يتم خصم 145 جنيهًا إضافية كفرق خدمة عملاء وفرق سعر، حيث يُحاسب المستهلك من الكيلو صفر بسعر 2.23 جنيه.

- نظام العدادات الكودية (للعقارات المخالفة): تم إلغاء نظام الشرائح لهذه العدادات، وتتم المحاسبة بتعريفة موحدة ثابتة تبلغ 2.145 جنيهًا لكل كيلووات من أول كيلو يتم استهلاكه.

ثانيًا: رسوم خدمة العملاء (بداية الشهر):

- يتم خصم رسوم ثابتة لخدمة العملاء مع أول شحنة في الشهر أو مع أول دقيقة في الشهر الجديد (تتراوح غالبًا بين جنيه واحد و40 جنيهًا حسب الشريحة)، وهو ما قد يفسر نقص الرصيد فجأة في أول كل شهر.

ثالثًا: عدم ضبط التاريخ والوقت:

- التصفية الشهرية: يعود العداد إلى الشريحة الأولى تلقائيًا مع بداية كل شهر ميلادي.

- إذا كان تاريخ العداد غير مضبوط بدقة، فقد لا يعود العداد إلى الشريحة الأولى (الأقل) في بداية الشهر الميلادي، مما يجعلك تستهلك بالأسعار المرتفعة للشريحة القديمة لفترة أطول.

رابعًا: خصومات التقسيط والمبالغ المتأخرة

- إذا كانت عليك مديونيات سابقة أو أقساط لثمن العداد أو مقايسات، يتم خصم القسط الشهري تلقائيًا من أول عملية شحن تقوم بها في الشهر.

خامسًا: مشاكل تقنية وأحمال غير مرئية:

- تداخل الوصلات: قد تضيء لمبة التلاعب بسبب تداخل في الوصلات أو اهتزاز العداد، مما قد يؤدي أحيانًا إلى احتساب استهلاك غير دقيق.

- الأحمال الزائدة: عند تشغيل أجهزة كثيرة معًا (مثل السخانات والمكيفات في الشتاء)، قد تظهر كلمة "أحمال" على الشاشة، مما يستهلك الرصيد بسرعة قصوى للوفاء بطلب الطاقة العالي.

