اختبأ بالشيخ زايد وأُصيب أثناء الهروب.. كواليس سقوط "نصاب الأراضي" في قبضة أمن القليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:55 ص 31/01/2026

قبض على متهم - ارشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، القبض على عنصر جنائي شديد الخطورة، لقيامه بتزعم تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أراضيهم بالمحافظة.

وأكدت المعلومات والتحريات أن المتهم محكوم عليه بالحبس في 6 قضايا بإجمالي مدد بلغت 7 سنوات وشهرين، ومطلوب ضبطه في قضايا خيانة أمانة وضرب وتبديد، حيث كان يدّعي ملكية أراضٍ مملوكة للغير باستخدام مستندات مزورة، ويحرر محاضر كيدية ضد أصحابها للضغط عليهم وإجبارهم على التنازل عن ملكيتهم، وذلك بالاشتراك مع آخرين جارٍ ضبطهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد مكان اختباء المتهم داخل فيلا مملوكة له بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وأثناء استهدافه ومحاولة ضبطه حاول الهروب بطريقة متهورة، ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم تحت الحراسة الأمنية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستكمال التحقيقات لضبط باقى عناصر التشكيل العصابي.

سقوط نصاب الأراضي مديرية أمن القليوبية القبض على عنصر جنائي شديد الخطورة تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال

